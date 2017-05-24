Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Даже если я покину «Арсенал» после матча с «Челси», все равно останусь в футболе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своей команды в преддверии матча против «Челси» в финале Кубка Англии, а также ответил на вопрос о своем будущем.

«Мустафи все еще болен и не принимает участия в тренировках. Конечно, вылет Пауилсты в матче с «Эвертоном» добавляет нам проблем. Все помнят, что Косьельни получил красную карточку и не сможет сыграть в Кубке. Это говорит о том, что футбол просто непредсказуем. Однако, мы постараемся решить проблемы перед матчем с «Челси». Надеюсь, у нас это получится.

В любом случае, субботняя игра – не последний мой матч. Даже если я покину «Арсенал», то останусь в футболе. Нет, я не испытываю давления от всей этой истории. Моя задача – выиграть Кубок Англии», – заявил французский специалист.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая историяХуан Мата: «МЮ» неплохо сыграл против «Сельты», но финал – совсем другая историяПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата пообщался с клубной пресс-службой в преддверии матча против «Аякса» в финале Лиги Европы.Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси».«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса СанчесаКак сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».Килиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практикуКилиан Мбаппе: Новый клуб я выберу сам, главное – получать игровую практикуФорвард «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о своем уходе из французского клуба грядущим летом.Аспиликуэта исключил свой переход в «Барселону»Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заверил, что не собирается возвращаться в испанскую примеру. Ранее сообщалось, что интерес к игроку «синих» проявляет «Барселоона».Антуан Гризманн: Хочу уйти туда, где смогу выиграть трофеиФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал информацию о своем уходе из столичного клуба грядущим летом.Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити»Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)На чемпионате мира до 20 лет происходит много сумасшедшего: защитник «Челси» забил вратарю «МЮ», хотя они играли в одной сборной Англии.Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоВенгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоСоветский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера все-таки не стоит.Каха Каладзе: Мог перейти в «Челси» вместе с ШевченкоБывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе в интервью «Матч ТВ» сказал, что раньше мог перейти в «Челси» вместе с Андреем Шевченко.«Как можно держать Руни в запасе?» – Анри обрушился с критикой на Моуринью«Как можно держать Руни в запасе?» – Анри обрушился с критикой на МоуриньюЭксперт телеканала Sky Sports, бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри дал небольшое интервью ESPN FC.«Ливерпуль» – главный претендент на Окслейд-ЧемберленаПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за УокераЗащитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд»Бывший главный тренер немецкого «Байера» Рогер Шмидт может возглавить «Уотфорд», сообщает The Independet.«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала»Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.«МЮ» раздумывает над трансфером БарклиПолузащитник «Эвертона» Росс Баркли может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mirror.Халк может заменить Санчеса в «Арсенале»Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.Касильяс получил предложение от «Ливерпуля»Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание AS.«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги Европы«У нас нет права на ошибку». Джонс – перед финалом Лиги ЕвропыЗащитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пообщался с клубной пресс-службой в преддверии финала Лиги Европы.Зидан обсудил с президентом «Реала» трансфер КантеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует укрепить состав своей команды в летнее трансферное окно.
Формула-1
Тина Канделаки: Ближайшие три года «Матч ТВ» будет показывать Формулу-1. Мы вас не разочаруем
Футбол
Голкипер сборной Мексики Корона не сыграет на Кубке конфедераций
Футбол
Леонид Федун: Предложений о приобретении игроков «Спартака» на сегодняшний день нет
Хоккей
Новым тренером ЦСКА стал Игорь Никитин
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Габриэль Паулиста
Габриэль Паулиставсе новости
Шкодран Мустафи
Шкодран Мустафивсе новости
Кубок Англии
Кубок Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости