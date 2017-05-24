Арсен Венгер: Даже если я покину «Арсенал» после матча с «Челси», все равно останусь в футболе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своей команды в преддверии матча против «Челси» в финале Кубка Англии, а также ответил на вопрос о своем будущем.

«Мустафи все еще болен и не принимает участия в тренировках. Конечно, вылет Пауилсты в матче с «Эвертоном» добавляет нам проблем. Все помнят, что Косьельни получил красную карточку и не сможет сыграть в Кубке. Это говорит о том, что футбол просто непредсказуем. Однако, мы постараемся решить проблемы перед матчем с «Челси». Надеюсь, у нас это получится.

В любом случае, субботняя игра – не последний мой матч. Даже если я покину «Арсенал», то останусь в футболе. Нет, я не испытываю давления от всей этой истории. Моя задача – выиграть Кубок Англии», – заявил французский специалист.