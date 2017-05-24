Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»
Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал
информацию об интересе к нему со стороны «Челси».
«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций»,- цитирует Головина «Р-Спорт».
Ранее британское издание Daily Mail
сообщало, что «Челси» отправил в ЦСКА запрос по
поводу Головина. Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов.
В текущем сезоне 20-летний
Александр Головин провел 37 матчей за ЦСКА и забил три мяча при четырех голевых
передачах.
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