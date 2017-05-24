Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси».

«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций»,- цитирует Головина «Р-Спорт».

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что «Челси» отправил в ЦСКА запрос по поводу Головина. Сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов.

В текущем сезоне 20-летний Александр Головин провел 37 матчей за ЦСКА и забил три мяча при четырех голевых передачах.