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«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе

Источник:  TuttosportКомментарии

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Tuttosport, «Юве» начал переговоры по Мбаппе и надеется летом подписать игрока. Впрочем, чемпионы Италии не готовы платить за него более 100 миллионов евро и надеются снизить цену. Ранее сообщалось, что «Монако» отказался продавать игрока в «Реал» за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.

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