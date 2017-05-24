«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе
«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану
Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Tuttosport, «Юве» начал переговоры по Мбаппе и надеется летом
подписать игрока. Впрочем, чемпионы Италии не готовы платить за него более 100
миллионов евро и надеются снизить цену. Ранее сообщалось, что «Монако»
отказался продавать игрока в «Реал» за 120 миллионов евро.
В текущем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако»
и забил 26 мячей при 14 голевых передачах.
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