Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»
Бывший тренер «Интера» Стефано Пиоли договорился о контракте
с «Фиорентиной». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport,
Пиоли договорился о контракте «Фиорентиной».
По ходу текущего сезона он был уволен из «Интера». Пиоли заменит в
флорентийском клубе Паулу Соузу.
Ранее 51-летний Стефано Пиоли также работал с «Пармой», «Лацио»,
«Болоньей», «Кьево», «Палермо» и несколькими другими итальянскими клубами.
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