Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Бывший тренер «Интера» Стефано Пиоли договорился о контракте с «Фиорентиной». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Пиоли договорился о контракте  «Фиорентиной». По ходу текущего сезона он был уволен из «Интера». Пиоли заменит в флорентийском клубе Паулу Соузу.

Ранее 51-летний Стефано Пиоли также работал с «Пармой», «Лацио», «Болоньей», «Кьево», «Палермо» и несколькими другими итальянскими клубами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» включился в борьбу за Мбаппе«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Об этом сообщают итальянские СМИ.Защитник «Реала» продолжит карьеру в «Интере»Как сообщает Marca, миланский «Интер» достиг договоренности с руководством «Реала» по трансферу защитника сборной Бразилии Данило.«Милан» – главный фаворит в борьбе за МоратуФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может перейти в «Милан». Об этом сообщают испанские СМИ.Нападающий «Сампдории» Шик близок к переходу в «Ювентус»Форвард «Сампдории» Патрик Шик может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клуба«Хочу, чтобы «Милан» держался на итальянцах». Неста – о новой жизни клубаБывший защитник «Милана» Алессандро Неста дал небольшое интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport.Клаудио Раньери: Я – европейский специлист. Мой приоритет – Англия, Испания, ФранцияБывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что интерес к специалисту проявляет питерский «Зенит», а также «Уотфорд» и «Кристал Пэлас».Аурелио Де Лаурентис: В следующем сезоне «Наполи» может добиться самых высоких целейПрезидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис считает, что с нынешним главным тренером Маурицио Сарри команде по силам завоевать скудетто.Судья Стефано Фарина скончался в ГенуеИзвестный итальянский футбольный судья Стефано Фарина во вторник скончался в Генуе, сообщает официальный сайт УЕФА.Джанлуиджи Буффон: Я – одна из любимых жертв ТоттиВратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о нападающем «Ромы» Франческо Тотти.Винченцо Монтелла: Доннарумма должен понять, чего он хочетГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла заверил, что клуб делает все, чтобы удержать в своих рядах голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму.«Интер» предлагает Спаллетти 4 млн евро за сезонРуководство «Интера» продолжает вести поиски нового главного тренера. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.«Пескара» обыграла «Палермо», одержав третью победу в чемпионате ИталииФутболисты «Пескары» в домашнем матче предпоследнего 37-го тура чемпионата Италии переиграли «Палермо».«Ювентус» выкупил Куадрадо у «Челси» за 20 миллонов евро«Ювентус» выкупил у «Челси» полузащитника Хуана Куадрадо, сообщается на официальном сайте туринского клуба.«Ювентус» договорился с Де ШильоЗащитник «Милана» Маттиа Де Шильо договорился по условиям личного контракта с «Ювентусом». Теперь чемпионам Италии необходимо согласовать трансфер с «россонери».Джанлуиджи Буффон: Ни одно очко не далось «Ювентусу» просто такГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу туринского клуба в серии А по итогам сезона 2016/17.Хонда сообщил об уходе из «Милана»Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда обратился к болельщиками итальянского клуба. Ранее стало известно, что бывший хавбек московского ЦСКА покинет команду по окончании сезона.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Серия А. 37-й тур. «Ювентус» обыграл Кротоне», «Лацио» уступил «Интеру» и другие матчиРезультаты матчей 37-го тура чемпионата Италии.«Лацио» с двумя удалениями уступил «Интеру»Матч 37-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Интера».Джанлуиджи Буффон: Никогда не забывайте, кто мы. Мы – «Ювентус»Голкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу команды в чемпионате Италии.
Формула-1
Тина Канделаки: Ближайшие три года «Матч ТВ» будет показывать Формулу-1. Мы вас не разочаруем
Футбол
Голкипер сборной Мексики Корона не сыграет на Кубке конфедераций
Футбол
Леонид Федун: Предложений о приобретении игроков «Спартака» на сегодняшний день нет
Хоккей
Новым тренером ЦСКА стал Игорь Никитин
все новости
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Стефано Пиоли
Стефано Пиоливсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости