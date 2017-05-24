Пиоли согласился возглавить «Фиорентину»

Бывший тренер «Интера» Стефано Пиоли договорился о контракте с «Фиорентиной». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Пиоли договорился о контракте «Фиорентиной». По ходу текущего сезона он был уволен из «Интера». Пиоли заменит в флорентийском клубе Паулу Соузу.

Ранее 51-летний Стефано Пиоли также работал с «Пармой», «Лацио», «Болоньей», «Кьево», «Палермо» и несколькими другими итальянскими клубами.