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Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов

Источник:  Football EspanaКомментарии

Как сообщает Football Espana, Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

Согласно источнику, игрок сборной Аргентины приговорен к 21 месяцу тюрьмы.

Напомним, лидер каталонского клуба вместе со своим отцом Хорхе Месси предстали перед судом в июне прошлого года по обвинению в сокрытии налогов на сумму 4,1 млн евро в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идет о деньгах, которые футболист сине-гранатовых получал за использование своего имиджа.

Отмечается, что этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.


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