Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Сиднеем» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Матч проходил в Сиднее. В составе победителей отличились Даниэл Старридж, Альберто Морено и Роберто Фирмино. Отметим, что за «Ливерпуль» сыграли бывшие футболисты команды, которые уже завершили карьеру. Это Стивен Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман.

Товарищеский матч

Сидней (Австралия)

«Сидней»  - «Ливерпуль» - 0:3

Голы: Старридж, 8, Морено, 18, Фирмино, 39.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» – главный претендент на Окслейд-ЧемберленаПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.Касильяс получил предложение от «Ливерпуля»Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает авторитетное издание AS.Джеррард, Каррагер и Аггер могут сыграть за «Ливерпуль» в товарищеском матчеТренерский штаб «Ливерпуля» огласил заявку команды на товарищеский матч с австралийским клубом «Сидней».«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезона«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезонаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги сезона 2016/17, по итогам которого «красные» вышли в Лигу чемпионов.«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют в ЛЧ, «Арсенал» и «Эвертон» – в ЛЕ, судьбу «МЮ» определит финал Лиги ЕвропыОпределились все представители Англии в еврокубках.«Ливерпуль» разгромил «Мидлсбро» и завоевал путевку в Лигу чемпионовФутболисты «Ливерпуля» на своем поле крупно переиграли «Мидлсбро» в заключительном туре чемпионата Англии со счетом 3:0.Юрген Клопп: «Ливерпуль» на все 100% заслуживает выхода в Лигу чемпионовГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что его команда заслужила право сыграть в Лиге чемпионов-2017/18.«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сделали запрос о трансфере БакайокоПолузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в Англии. На 22-летнего француза давно претендует «Челси», а теперь, по данным Daily Mail, монегаски получили запрос о трансфере игрока от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».Уругвай назвал состав на матчи со сборными Италии и ИрландииСтали известен состав сборной Уругвая на товарищеские матчи со сборными Италии и Ирландии.Кепа, Асенсио и Деулофеу получили вызов в сборную ИспанииТренерский штаб сборной Испании назвал состав на товарищеский матч со сборной Колумбии отборочный матч ЧМ-2018 против сборной Македонии.Икарди получил вызов в сборную АргентиныТренерский штаб сборной Аргентины назвал состав на товарищеские матчи со сборными Бразилии и Сингапура.Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи против Аргентины и АвстралииТренерский штаб сборной Бразилии объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Аргентины и Австралии.Симон Миньоле: Мы боролись за самые высокие места, но в декабре...Симон Миньоле: Мы боролись за самые высокие места, но в декабре...Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле дал интервью телеканалу Sky Sports.«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 млн евроРуководство «Монако» не торопится расставаться с 18-летним форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.Экс-нападающий «МЮ»: Буду очень удивлен, если Коутиньо перейдет в «Барселону»Экс-нападающий «МЮ»: Буду очень удивлен, если Коутиньо перейдет в «Барселону»Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Терри Гибсон – о возможном трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в «Барселону».Дивок Ориги: Игра Коутиньо – просто какая-то магия, он очень важен для «Ливерпуля»Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги отметил игру своих партнеров по клубу – полузащитника Филиппе Коутиньо, а также форварда Даниэла Старриджа.«Шпорами» по «мясу». Куда отправится Квинси Промес?«Шпорами» по «мясу». Куда отправится Квинси Промес?Голландский полузащитник «Спартака» - один из самых востребованных футболистов российского чемпионата на трансферном рынке.«Ливерпуль» готов продать Сако не менее чем за 30 миллионов фунтов«Ливерпуль» готов расстаться с защитником Мамаду Сако. При этом «красные» будут рассматривать предложения от 30 миллионов фунтов.Филиппе Коутиньо: До сих пор не получал предложения от «Барселоны»Полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».«Ростов» обыграл «Рубин», победы «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», триумф Хэмилтона в Испании. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в год
Хоккей
Александр Кожевников: Думаю, что при Никитине стиль ЦСКА поменяется
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»
Футбол
Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Даниель Аггер
Даниель Аггервсе новости
Джейми Каррагер
Джейми Каррагервсе новости
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости