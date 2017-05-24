«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»
Товарищеский матч между «Сиднеем» и «Ливерпулем» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ливерпуля».
Матч проходил в Сиднее. В составе победителей отличились Даниэл
Старридж, Альберто Морено и Роберто Фирмино. Отметим, что за «Ливерпуль»
сыграли бывшие футболисты команды, которые уже завершили карьеру. Это Стивен
Джеррард, Джейми Каррагер, Даниэль Аггер и Стив Макманаман.
Товарищеский матч
Сидней (Австралия)
«Сидней» - «Ливерпуль»
- 0:3
Голы: Старридж, 8, Морено, 18, Фирмино, 39.
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