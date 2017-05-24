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Владимир Зиничев: «Динамо» выполнило не все задачи на сезон

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал смену главного тренера команды.

Напомним, что предыдущий наставник – Юрий Панченко – завершил работу в клубе. На его место назначен сербский специалист Зоран Терзич.

- Сразу хочу пояснить – отставки Юрия Панченко не было, - рассказал Зиничев корреспонденту «Советского спорта». – Его контракт подошел к концу, и мы очень благодарны Панченко за работу с клубом. Не каждый тренер может привести команду к победе в чемпионате России. Юрий сделал это дважды, и данные титулы у него никто не отнимет. Однако мы все же не можем сказать, что добились всех поставленных целей. И приняли решение несколько изменить направление движения. Поэтому попрощались с Панченко и пригласили Зорана Терзича.

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