Владимир Зиничев: Кузюткин напоминает пожилую актрису

Генеральный директор женского волейбольного «Динамо» Владимир Зиничев ответил на критику в адрес московского клуба со стороны главного тренера сборной России Владимира Кузюткина.

Напомним, Кузюткин ранее пожаловался, что поездка «Динамо» на клубный чемпионат мира в Японию помешала подготовке национальной команды ко 2-му раунду квалификации ЧМ-2018, который стартует 31 мая (наша сборная играет в Хорватии).

- Мы все – патриоты, и «Динамо» всегда учитывает интересы сборной, - рассказал Зиничев корреспонденту «Советского спорта». - На клубный ЧМ мы полетели без своего врача, потому что он был нужен национальной команде. В конце концов, за Россию играет 6 наших волейболисток! И слышать подобное откровенно неприятно. Кузюткина ярко характеризуют его интервью. Престижный турнир, проводимый FIVB, с участием сильнейших клубов и лучших волейболисток мира он называет «потешными играми», а предстоящую квалификацию ЧМ – важнейшим соревнованием года. Вспомним, кто там участвует в нашей группе? 115-я, 79-я, 64-я команды мирового рейтинга! Высшее место – 18-е – у Хорватии. Мы теперь таких соперников боимся настолько, что надо за два-три месяца собирать главную команду и форсировать подготовку? Кузюткин считает агентов «пиявками», и сам при этом уговаривает игроков менять клубы. В марте он называет ряд волейболисток «не оправдавшими надежд и не нужными для сборной», в мае их же относит к категории «главных надежд национальной команды». Полное ощущение, что Кузюткин не знает, а лишь познает то, чем занимается. Мне он напоминает пожилую актрису, которая после нескольких лет забвения вдруг получила главную роль, и теперь всеми силами пытается доказать – все, кто выступал на сцене раньше, были никчемными артистами, а только она понимает, как сыграть эту роль идеально. Кузюткин выпал из времени, он несколько лет нигде всерьез не работал. Конечно, он теперь отчаянно старается заявить, что все еще состоятелен. Вот только выиграть спор со временем пока не удавалось никому.