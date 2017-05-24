Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Зиничев: Кузюткин напоминает пожилую актрису

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор женского волейбольного «Динамо» Владимир Зиничев ответил на критику в адрес московского клуба со стороны главного тренера сборной России Владимира Кузюткина.

Напомним, Кузюткин ранее пожаловался, что поездка «Динамо» на клубный чемпионат мира в Японию помешала подготовке национальной команды ко 2-му раунду квалификации ЧМ-2018, который стартует 31 мая (наша сборная играет в Хорватии).

- Мы все – патриоты, и «Динамо» всегда учитывает интересы сборной, - рассказал Зиничев корреспонденту «Советского спорта». - На клубный ЧМ мы полетели без своего врача, потому что он был нужен национальной команде. В конце концов, за Россию играет 6 наших волейболисток! И слышать подобное откровенно неприятно. Кузюткина ярко характеризуют его интервью. Престижный турнир, проводимый FIVB, с участием сильнейших клубов и лучших волейболисток мира он называет «потешными играми», а предстоящую квалификацию ЧМ – важнейшим соревнованием года. Вспомним, кто там участвует в нашей группе? 115-я, 79-я, 64-я команды мирового рейтинга! Высшее место – 18-е – у Хорватии. Мы теперь таких соперников боимся настолько, что надо за два-три месяца собирать главную команду и форсировать подготовку? Кузюткин считает агентов «пиявками», и сам при этом уговаривает игроков менять клубы. В марте он называет ряд волейболисток «не оправдавшими надежд и не нужными для сборной», в мае их же относит к категории «главных надежд национальной команды». Полное ощущение, что Кузюткин не знает, а лишь познает то, чем занимается. Мне он напоминает пожилую актрису, которая после нескольких лет забвения вдруг получила главную роль, и теперь всеми силами пытается доказать – все, кто выступал на сцене раньше, были никчемными артистами, а только она понимает, как сыграть эту роль идеально. Кузюткин выпал из времени, он несколько лет нигде всерьез не работал. Конечно, он теперь отчаянно старается заявить, что все еще состоятелен. Вот только выиграть спор со временем пока не удавалось никому.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Зиничев: «Динамо» выполнило не все задачи на сезонГенеральный директор женского московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал смену главного тренера команды.«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»«Кузюткин тщетно пытается выиграть спор со временем»Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев – о смене главного тренера команды и резких заявлениях наставника сборной РоссииКонтракт Терзича с «Динамо» рассчитан по системе «1+1»Сербский специалист Зоран Терзич стал новым главным тренером женского московского «Динамо»Гендиректор московского «Динамо»: Малова взяла паузу в карьереГенеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что волейболистка его клуба Анна Малова пропустит предстоящий сезон, поскольку взяла паузу в карьере.Главный тренер сборной Сербии Зоран Терзич возглавит московское «Динамо»Главный тренер женской сборной Сербии по волейболу Зоран Терзич станет новым наставником московского «Динамо», сообщает портал SB-community.«Динамо» заняло пятое место на клубном чемпионате мираМосковское «Динамо» заняло пятое место на клубном чемпионате мира в японском Кобе.Волейболистки московского «Динамо» одержали первую победу на клубном ЧМВолейболистки московского «Динамо» обыграли японский клуб «Хисамицу Спрингс» в матче группового этапа чемпионата мира среди клубов в японском Кобе.Наталия Гончарова: Зачем мне Турция? Мне и в «Динамо» хорошоНаталия Гончарова: Зачем мне Турция? Мне и в «Динамо» хорошоДиагональная столичного клуба и сборной России рассказала о финальной серии, о том, как проводит выходные и что обычно привозит из Японии.Московское «Динамо» во второй раз подряд стало чемпионом России по волейболу среди женщинВ чемпионате России по волейболу среди женщин определился победитель турнира. Чемпионский титул завоевало московское «Динамо».Волейболистки «Динамо» уступили «Экзачибаши» в матче за третье место ЛЧВолейболистки московского «Динамо» в матче за третье место Лиги чемпионов уступили турецкому «Экзачибаши».Где же вы были раньше? Увы, волейбольное «Динамо» сыграет только за третье местоГде же вы были раньше? Увы, волейбольное «Динамо» сыграет только за третье место«Динамо» в полуфинале женской волейбольной Лиги чемпионов в уступило «Конельяно». «Советский спорт» рассказывает, как это было.Московское «Динамо» обыграло одноклубниц из Казани и сравняло счет в серииВолейболистки московского «Динамо» одержали домашнюю победу над одноклубницами из Казани со счетом (3:0).Казанское «Динамо» выиграло первый финальный матч чемпионата РоссииВолейболистки казанского «Динамо» нанесли гостевое поражение московскими одноклубницами в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги.Доигровщица Кроткова перешла в московское «Динамо»Доигровщица Наталья Кроткова перешла из краснодарского «Динамо» в одноименный московский клуб.Владимир Зиничев: Плотность матчей – зашкаливает!Владимир Зиничев: Плотность матчей – зашкаливает!Генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев рассказал о текущем состоянии команды и планах на вторую часть сезона.Казанское «Динамо» дома проиграло московским одноклубницамВолейболистки московского «Динамо» обыграли «Динамо» из Казани в выездном матче 13-го тура чемпионата России.Волейболистки московского «Динамо» в гостях обыграли «Уралочку»Волейболистки «Уралочки-НТМК» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России проиграли московскому «Динамо».Тренер ЖВК «Динамо» (Москва): Девчонки действительно хотели играть только на победу в Кубке России, но что-то где-то нас подломилоГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Динамо» в финале Кубка России.Ирина Заряжко: Меня колошматило еще перед полуфиналомВолейболистка казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы в Кубке России призналась, что безумно волновалась перед Финалом четырех турнира и обрадовалась победе команды в финале.Ришат Гилязутдинов: Мы разобрали игру московского «Динамо»Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов считает, что его подопечные показали хорошую игру в финале Кубка России с московским «Динамо» за счет того, что они грамотно подготовились к матчу и разобрали игру соперниц.
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в год
Хоккей
Александр Кожевников: Думаю, что при Никитине стиль ЦСКА поменяется
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»
Футбол
Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
все новости
жвк динамо москва
жвк динамо москва