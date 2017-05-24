Кузнецов, обыграл Рамоса-Виньоласа и вышел в в четвертьфинал турнира в Женеве

Российский теннисист Андрей Кузнецов одолел представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.

Встреча, которая длилась 1 час 28 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу спортсмена из РФ.

За все время игры уроженец Тулы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. В активе Рамоса-Виньоласа – 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

Таким образом, за выход в полуфинал соревнований Кузнецов поспорит с победителем матча Седрик-Марсель Штебе (Германия) – Янко Типсаревич (Сербия).