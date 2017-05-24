Данни Блинд: Надеюсь, что «МЮ» выиграет трофей

Отец защитника « Манчестер Юнайтед « Дейли Блинда и победитель Кубка УЕФА 1992 года с «Аяксом» Данни Блинд поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы между «Аяксом» и «МЮ».

- У «Юнайтед» намного более опытная команда с игроками вроде Руни, Маты, Смоллинга, которые привыкли выступать на таком уровне. У «Аякса» юные и талантливые футболисты, так что будет интересно посмотреть за их схваткой. Конечно, надеюсь, что Дейли выиграет трофей. Всегда желаю ему только лучшего, но если это не случится, утешением станет победа клуба, с которым я столь многое выиграл, - цитирует Блинда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.