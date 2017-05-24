«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в год
Лондонский «Арсенал» готов платить нападающему Алексису Санчесу
высокую зарплату, чтобы удержать его в команде.
Как сообщает Bild,
лондонский клуб готов платить ему 20 миллионов евро в год. Ранее сообщалось,
что из-за запросов игрока по зарплате от приобретения чилийского игрока отказалась
«Бавария».
В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 50 матчей
за «Арсенал» и забил 29 мячей при 19 голевых передачах.
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