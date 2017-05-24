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«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в год

Источник:  BildКомментарии

Лондонский «Арсенал» готов платить нападающему Алексису Санчесу высокую зарплату, чтобы удержать его в команде.

Как сообщает Bild, лондонский клуб готов платить ему 20 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что из-за запросов игрока по зарплате от приобретения чилийского игрока отказалась «Бавария».

В текущем сезоне 28-летний Алексис Санчес провел 50 матчей за «Арсенал» и забил 29 мячей при 19 голевых передачах.

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