Виталий Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спорте

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в игровых видах спорта.

- Дальше, скорее всего, мы пойдем по пути ограничения по качеству приглашений иностранных игроков сюда в игровые виды спорта, чтобы это были игроки национальных сборных, чтобы было к кому стремиться молодежи.

Сейчас Минспорт ежегодно или на несколько сезонов устанавливает некоторые ограничения по привлечению иностранцев - так называемый лимит легионеров. Сейчас у каждого вида спорта свой лимит, в том числе в футболе.

Конечно, надо поставить на поток нормальную подготовку спортсменов, и после этого мы первым шагом предпримем еще меры по защите доморощенных спортсменов. В первом дивизионе со следующего сезона будут обязательно пять человек до 23 лет в заявке.



И потихоньку по этой теме будем смотреть. Это тренд государства, и страна будет защищать свой рынок, своих доморощенных игроков по всем игровым видам спорта, - рассказал Мутко в интервью ТАСС.

Напомним, что во вторник, 23 мая, в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе.

