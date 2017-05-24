Виталий Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спорте
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в игровых видах спорта.
- Дальше, скорее всего, мы пойдем по пути ограничения по качеству приглашений иностранных игроков сюда в игровые виды спорта, чтобы это были игроки национальных сборных, чтобы было к кому стремиться молодежи.
Сейчас Минспорт ежегодно или на несколько сезонов устанавливает некоторые ограничения по привлечению иностранцев - так называемый лимит легионеров. Сейчас у каждого вида спорта свой лимит, в том числе в футболе.
Конечно,
надо поставить на поток нормальную подготовку спортсменов, и после этого мы
первым шагом предпримем еще меры по защите доморощенных спортсменов. В первом
дивизионе со следующего сезона будут обязательно пять человек до 23 лет в
заявке.
И потихоньку по этой теме будем смотреть. Это тренд государства, и страна будет защищать свой рынок, своих доморощенных игроков по всем игровым видам спорта, - рассказал Мутко в интервью ТАСС.
Напомним, что во вторник, 23 мая, в Краснодаре прошло заседание
президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нем
губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ
Владимиру Путину провести «стопроцентное импортозамещение» в российском
футболе.