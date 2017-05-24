«РБ Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер» проявляют интерес к нападающему «Фрайбурга» Филиппу
Нападающий «Фрайбурга» Максимилиан Филипп привлек внимание
нескольких клубов бундеслиги. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Sport Bild, на игрока претендуют «РБ
Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер». «Фрайбург» хочет получить за него 12
миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний Максимилиан Филипп провел 27
матчей за «Фрайбург» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически