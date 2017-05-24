«РБ Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер» проявляют интерес к нападающему «Фрайбурга» Филиппу

Нападающий «Фрайбурга» Максимилиан Филипп привлек внимание нескольких клубов бундеслиги. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Sport Bild, на игрока претендуют «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Д) и «Байер». «Фрайбург» хочет получить за него 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний Максимилиан Филипп провел 27 матчей за «Фрайбург» и забил девять мячей при пяти голевых передачах.