Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава2 : 1Питтсбург
Футбол  Аякс- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Бушманов: Нацеливаем ребят молодежной сборной на то, чтобы играли максимально активно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам с Узбекистаном и Белоруссией.

- Тот футбол, который мы прививаем команде: быстрый, современный, интенсивный. У нас многое получалось на первом сборе, и это надо постараться закрепить. И вообще нацеливаем ребят на то, чтобы играли максимально активно и интенсивно. Эти матчи дают нам возможность сыграться, и плюс у нас достаточно много ребят, которые приехали к нам первый раз, и есть возможность посмотреть на них.

Сбор в Новогорске пройдет с 23 по 31 мая. В его рамках молодежная сборная России проведет два товарищеских матча – 27 мая с молодежной сборной Узбекистана в Ташкенте и 31 мая с молодежной сборной Белоруссии в Москве.

Добавим, что на первом сборе под руководством Бушманова российская «молодежка» победила в Испании сверстников из Румынии (5:1) и Норвегии (2:0).

Молодежная сборная России продолжает готовиться к отборочному турниру чемпионата Европы, в котором стартует 31 августа матчем с Арменией.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров вызван в молодежную сборную РоссииИгрок, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Тосно», вызван в молодежную сборную России.Четыре игрока «Спартака» вызваны в молодежную сборную РоссииГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов вызвал в команду четырех игроков «Спартака», выступающих за вторую команду красно-белых в ФНЛ.Евгений Бушманов: «Спартак» долго шел к чемпионству, рад за клубГлавный тренер молодежной сборной России прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России-2016/17.Евгений Бушманов: После гола Глушакова показалось, что ЦСКА уже не верит, что может перевернуть ход игрыГлавный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от воскресного матча чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».Евгений Бушманов: Промес станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока годаСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что нападающий Квинси Промес станет лучшим игроком сезона.Евгений Бушманов: «Спартак» был сильнее и победил закономерноСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре РФПЛ.Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Узбекистаном и ТурциейМолодежная сборная России по футболу (U-21) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщает официальный сайт РФС.Александр Макаров: Игры в ФНЛ жестче и интереснее, чем матчи молодежных сборныхПолузащитник «Тосно» Александр Макаров, арендованный у ЦСКА, поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (4:1) и сравнил уровень первенства ФНЛ с играми молодежных сборных.Илья Жигулев: Важно, что Бушманов помогает молодым футболистам развиватьсяНападающий «Краснодара» Илья Жигулев поделился впечатлениями от работы под началом главного тренера молодежной сборной России Евгения Бушманова.Евгений Бушманов: Кутепов станет еще сильнееЕвгений Бушманов: Кутепов станет еще сильнееСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов дал интервью «Советскому cпорту».Евгений Бушманов: Считаю, нужно убрать результат из детско-юношеского футболаСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о проблемах юношеского и детского футбола в России.Евгений Бушманов: Не надо торопить МитрюшкинаСтарший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов - о Митрюшкине.Антон Митрюшкин: Вызов в сборную – это плюс: можно сменить обстановку, пообщаться с русскими ребятамиГолкипер «Сьона» Антон Митрюшкин рассказал, с какими чувствами приезжает в молодежную сборную России.Георгий Мелкадзе: У нас собралась хорошая молодежная сборнаяФорвард молодежной сборной России Георгий Мелкадзе оценил первый сбор команды под руководством Евгения Бушманова. В Марбелье сборная России одержала две победы – над Румынией (5:1) и Норвегией (2:0).Евгений Бушманов: На май есть договоренность о матчах с Узбекистаном и ТурциейГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после товарищеского матча с Норвегией (2:0) подвел итоги сбора в Марбелье и рассказал о дальнейших планах команды.Молодежная сборная России обыграла Норвегию в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными России и Норвегии завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 2:0.Евгений Бушманов: Молодежная сборная России реализовала не все шансы в матче с РумыниейГлавный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов оценил игру команды в товарищеском матче с Румынией (5:1) на сборе в Марбелье.Лихачев, Обляков и Ахметов заменят травмированных игроков в российской «молодежке»Защитник «Спартака-2» Александр Лихачев, полузащитник «Уфы» Иван Обляков и хавбек «Рубина» Ильзат Ахметов вызваны в молодежную сборную России для участия в товарищеских матчах с командами Румынии и Норвегии вместо травмированных футболистов, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе РФС.Гасилин из-за травмы не поедет в молодежную сборнуюНападающий «Амкара» Алексей Гасилин получил травму в матче 20-го тура РФПЛ с «Томью» и пропустит сбор молодежной сборной России.Бушманов назвал состав молодежной сборной России на матчи с Румынией и НорвегиейТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгенией Бушмановым назвал состав команды на два контрольных матча с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбелье 24 и 28 марта соответственно.
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в год
Хоккей
Александр Кожевников: Думаю, что при Никитине стиль ЦСКА поменяется
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Сидней» в товарищеском матче, Джеррард, Каррагер и Макманаман сыграли за «красных»
Футбол
Месси приговорен к 21 месяцу тюрьмы за неуплату налогов
все новости
Россия (U-21)
Россия (U-21)календарьстатистика
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости