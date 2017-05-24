Евгений Бушманов: Нацеливаем ребят молодежной сборной на то, чтобы играли максимально активно

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов рассказал о подготовке национальной команды к товарищеским матчам с Узбекистаном и Белоруссией.

- Тот футбол, который мы прививаем команде: быстрый, современный, интенсивный. У нас многое получалось на первом сборе, и это надо постараться закрепить. И вообще нацеливаем ребят на то, чтобы играли максимально активно и интенсивно. Эти матчи дают нам возможность сыграться, и плюс у нас достаточно много ребят, которые приехали к нам первый раз, и есть возможность посмотреть на них.

Сбор в Новогорске пройдет с 23 по 31 мая. В его рамках молодежная сборная России проведет два товарищеских матча – 27 мая с молодежной сборной Узбекистана в Ташкенте и 31 мая с молодежной сборной Белоруссии в Москве.

Добавим, что на первом сборе под руководством Бушманова российская «молодежка» победила в Испании сверстников из Румынии (5:1) и Норвегии (2:0).

Молодежная сборная России продолжает готовиться к отборочному турниру чемпионата Европы, в котором стартует 31 августа матчем с Арменией.