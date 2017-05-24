Брат Гетце подписал профессиональный контракт с «Баварией»
Как сообщает официальный сайт «Баварии», нападающий Феликс Гетце подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом.
Отмечается, что договор с 19-летним игроком рассчитан до лета 2019 года.
Profivertrag bis 2019 - #FCBayern bindet Felix Götze: https://t.co/eagTbEuYy8 #FCBjuniorteam #MiaSanMia pic.twitter.com/8RDhvw1ASL— FC Bayern München (@FCBayern) 24 мая 2017 г.
В минувшем сезоне футболист четыре раза попадал в заявку первой команды, но ни разу не вышел на поле. На юношеском уровне Феликс принял участие в 27 официальных матчах, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Добавим, что нападающий является братом хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который покинул «Баварию» минувшим летом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически