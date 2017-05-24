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Брат Гетце подписал профессиональный контракт с «Баварией»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Баварии», нападающий Феликс Гетце подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом.

Отмечается, что договор с 19-летним игроком рассчитан до лета 2019 года.

В минувшем сезоне футболист четыре раза попадал в заявку первой команды, но ни разу не вышел на поле.  На юношеском уровне Феликс принял участие в 27 официальных матчах, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Добавим, что нападающий является братом хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который покинул «Баварию» минувшим летом.

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