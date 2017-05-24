Брат Гетце подписал профессиональный контракт с «Баварией»

Карл-Хайнц Румменигге: Скоро на трансферном рынке будет жарко Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса Санчеса Как сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».

«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за Уокера Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Халк может заменить Санчеса в «Арсенале» Тренерский штаб лондонского «Арсенала» начал поиски замены нападающему Алексису Санчесу, который может покинуть клуб грядущим летом.