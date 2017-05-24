Геннадий Величкин: Включение или исключение клуба из КХЛ не должно происходить по поднятой руке

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о возможном сокращении числа команд в Континентальной хоккейной лиге.

- Я не могу вам сказать, согласен я с цифрой в 24 клуба или нет. Мое мнение, что нужны жесткие регламентирующие документы. Включение или исключение клуба не должно происходить по поднятой руке. Если клуб соответствует всем необходимым документам, он может выступать в лиге, если нет – не может, - приводит слова Величкина «Р-Спорт».

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко по окончании заседания Правления лиги рассказал что, на основании анализа большого количества данных математически рассчитано, что в идеале в КХЛ должно быть 24 клуба. Это позволит сократить расходы на компенсации игрокам и стимулировать хоккейный рынок.