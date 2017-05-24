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Алексей Аравин: Новый контракт в «Тосно» мне не предложили, буду искать новую команду

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Тосно» Алексей Аравин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о своем будущем в клубе из Ленинградской области.

- Мой контракт с «Тосно» закончился, а новый мне не предложили. И наверное не предложат уже. 

- Что думаете о своем будущем? 
- Сейчас я в Новосибирске отдыхаю в компании своей семьи. У меня есть несколько людей, которые помогают в поиске команды. Конечно, хотелось бы поиграть в РФПЛ, но пока получается так, что приглашают в ФНЛ. Надеюсь, смогу побыстрее найти команду, хотя в моей карьере и бывали переходы «на флажке». Хочется поиграть в команде, которая собрана под задачу, но конкретных предложений пока не было. 

- Может, хотите остаться в Новосибирске и играть за «Сибирь»?
- Всегда приятно играть дома. Если будет такое предложение - я его рассмотрю. Пока конкретных обращений ко мне с сроком и суммой контракта ни от кого не было, - сказал Аравин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, контракт 30-летнего футболиста с «Тосно» истекает 30 июня 2017 года. В сезоне-16/17 на счету игрока десять матчей. За тосненцев Аравин выступает с 2015 года.

Ранее он играл за «Анжи», «Томь», «Спартак-Нальчик», нижегородскую и ульяновскую «Волгу», «Сибирь» и ростовский СКА.  

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