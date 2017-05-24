Абонементы на домашние матчи «Спартака» на следующий сезон стоят от 5 525 рублей

Сегодня поступили в продажу абонементы на домашние матчи «Спартака» в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

«Абонементная кампания будет осуществляться в четыре этапа. Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона-2016/17. Затем возможность для приобретения получат обладатели карты болельщика и банковской карты болельщика. На заключительном этапе откроется свободная продажа для всех желающих.

Как и в прошлом сезоне, для держателей абонементов на сезон-2016/17 будет действовать специальная цена. В случае приобретения абонементов онлайн на сайте tickets.spartak.com вы получите дополнительную скидку — 5% вне зависимости от даты покупки и этапа», - говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Также сообщается, что самый дешевый абонемент будет стоить 5 525 рублей (для владельцев абонементов в прошлом сезоне при покупке онлайн. Для остальных цена составит 6 175 рублей). Самый дорогой абонемент категории Platinum стоит 169 150 рублей для владельцев абонементов в прошлом сезоне и 189 150 рублей – для новых клиентов.

«Абонемент сезона-2017/18 включает в себя возможность посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» в рамках чемпионата России по футболу и домашних матчей Кубка России до 1/8 финала включительно и домашних игр ФК «Спартак-2» рамках Первенства России по футболу среди команд ФНЛ», - информирует клубный сайт чемпионов России.