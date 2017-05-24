«Челси» отменил парад в честь победы в чемпионате из-за теракта в Манчестере

«Челси» отменил чемпионский парад в честь победы в АПЛ из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«В свете этих трагических событий мы считаем неуместным проведение чемпионского парада в Лондоне в воскресенье», - говориться в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что во вторник, 23 мая, на «Манчестер Арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – около 120.