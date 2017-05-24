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Эрик Кантона – о теракте в Манчестере: Скорблю вместе с вами (видео)

Источник:  EurosportКомментарии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере.

«Очень переживаю за людей. Мы – одна большая семья. Люблю этот город. У меня особое отношение к Англии. Скорблю вместе с вами. Мое сердце с Манчестером», – сказал француз.

Напомним, во вторник, 23 мая, на «Манчестер Арене» произошел взрыв: более 20 человек погибло, пострадали – около 120.

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