Эрик Кантона – о теракте в Манчестере: Скорблю вместе с вами (видео)

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил соболезнования в связи со взрывом в Манчестере.

«Очень переживаю за людей. Мы – одна большая семья. Люблю этот город. У меня особое отношение к Англии. Скорблю вместе с вами. Мое сердце с Манчестером», – сказал француз.

Eric Cantona asked us to share this message to the people of Manchester. #WeStandTogether pic.twitter.com/v08yi79vrq