«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год

Артур Нигматуллин: Предложений от других клубов премьер-лиги пока не было. И от «Тосно» тоже

Голкипер «Тосно» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию об интересе «Анжи».