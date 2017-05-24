«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год
«ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда
дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Как информирует SportBild, в случае перехода в «ПСЖ» парижский клуб
готов предложить габонскому форварду зарплату 14 миллионов евро в год. В
завершившемся сезоне 27-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 45 матчей за «Боруссию»
и забил 39 мячей при пяти результативных передачах.
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