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«ПСЖ» готов предложить Обамеянгу 14 миллионов евро в год

Источник:  Sport BildКомментарии

«ПСЖ» продолжает вести работу по приобретению форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует SportBild, в случае перехода в «ПСЖ» парижский клуб готов предложить габонскому форварду зарплату 14 миллионов евро в год. В завершившемся сезоне 27-летний Пьер-Эмерик Обамеянг провел 45 матчей за «Боруссию» и забил 39 мячей при пяти результативных передачах.

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