Брайан Робсон: Если Погба будет в ударе, то поможет «Юнайтед» выиграть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон рассказал, что ждет сегодня многого от полузащитника клуба Поля Погба.

- Думаю, пришло его время. Настал период еврофинала, и это подходящая для него сцена. Если он будет в ударе, то поможет «Юнайтед» выиграть. Он может отдать пас, забить гол, но в моих глазах его главная задача - это уверенная работа с мячом и то, как он будет диктовать ход встречи, - передает слова Робсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.