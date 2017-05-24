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M-1 Challenge 79. Проценко проведет бой против Вязигина

Источник:  Mix FightКомментарии

На международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79, который пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге, состоится бой двух молодых тяжеловесов – Юрий Проценко (Украина, 8-3) сразится с Антоном Вязигиным (Спарта, 7-1).

Чемпиону Черновецкой области по смешанным единоборствам Юрию Проценко всего 20 лет – для тяжеловеса это даже не молодость, а юность. Несмотря на это, за его плечами уже 11 профессиональных поединков, в 8 из которых Юрий одержал победу. Лишь два его соперника смогли продержаться все отведенное время, остальные были повержены в нокаут или были вынуждены сдаться. Не так давно Проценко выступил на турнире под эгидой M-1 Global – на турнире Road To M-1 в Назрани, где он победил болевым приемом местного тяжеловеса Ису Плиева.

Антон Вязигин, также как и его соперник, еще достаточно далек от возраста, который считается расцветом для тяжеловеса – ему всего 24 года. Он является победителем турнира по смешанным боевым единоборствам Гран При Городов Воинской Славы, а на профессиональной арене одержал семь побед в восьми поединках. Год назад он дебютировал в рейдже, выступив на одном турнире с Александром Шлеменко в Санкт-Петербурге и тогда в трехраундовой упорной битве победил Даниила Арепьева . Спустя год многие сопутствующие события повторяются – Антон снова выступит на одном турнире с легендарным «Штормом» и также этот бой пройдет в Северной Столице.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1

(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0

(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

(Свыше 93 кг), Юрий Проценко (Украина), 8-3 - Антон Вязигин (Спарта), 7-1

(До 61,3 кг), Вон Джун Джанг (Южная Корея), 4-1 - Баир Штепин (Барс), 3-2

(До 93 кг), Гига Кухалашвили (Стрела Promotion), 5-3 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2

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Сергей Ващенко
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