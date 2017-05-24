Карл-Хайнц Румменигге: Скоро на трансферном рынке будет жарко

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах команды на трансферном рынке.

«Думаю, это был хороший сезон. С 15-очковым отрывом мы уверенно стали чемпионами. Это доказывает, что мы хорошо поработали на протяжении года. Чемпионство не выиграть одной левой. Нам предстоит принять кадровые решения. На трансферном рынке скоро будет жарко», - цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, что в лице Никласа Зюле и Себастьяна Руди «Бавария» уже сделала два приобретения.

«Зюле за последние полгода сделал большой шаг в своём развитии, став игроком сборной. Это футболист, который в будущем нам очень поможет. Руди был одним из факторов, позволивших «Хоффенхайму» пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Мы обсудили кадровую политику с Карло Анчелотти и наблюдательным советом. Она утверждена. В следующем году у нас будет команда, которая будет в состоянии бороться за все титулы», - добавил Румменигге.