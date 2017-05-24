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UFC подписал контракт с бойцом из Индии

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Промоутерская компания UFC подписала контракт с бойцом индийского происхождения тяжеловесом Аржане Буларе.

Об этом сообщил спортсмен в своем фейсбуке.

«Официально. Я буду выступать в UFC. Я стану послом для 1,7 миллиарда человек Южной Азии», - написал Буларе.

Отметим, что боец выступает под флагом Канады. Он выиграл бронзовую медаль Игр Содружества в 2010 году. В 2007 году он выиграл бронзу на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро. Также Буларе выступал в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне.

За свою карьеру в ММА он провел шесть поединков и во всех одержал победы. 

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Сергей Ващенко
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