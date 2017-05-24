Михайлов заменит Медведовского на турнире M-1 Challenge 78 в бою против Твердохлебова
Боец ММА Кирилл Медведовский заболел накануне вылета на турнир M-1 Challenge 78 и теперь в бою против Виталия Твердохлебова его заменит Олег Михайлов (Украина, 6-3).
23-х летний украинский боец Олег Михайлов является чемпионом своей страны по рукопашному бою, мастером спорта по рукопашному бою, а также имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. В смешанных единоборствах он провел уже девять поединков, в шести из них одержал победу.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2
(До
93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия),
5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская
школа Шторм и клуб Боец), 7-2
(До
84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия),
9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика
Беларусь), 15-6
(До
77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим
Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3
(До
56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия),
23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1
(До
56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр
Доскальчук (Украина), 6-1
(До
70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман
Богатов (Новый Поток, авторская школа
Шторм и клуб Боец), 1-0
(До
84 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия),
16-5 - Орозбек «NOMAD» Марипов (Жаш Куч), 5-1
(До
65,8 кг), Олег Михайлов (Украина), 6-3 - Виталий
Твердохлебов (Цеста), 4-2
(До
61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия)
- Алексей Дубровный (Цеста)