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Михайлов заменит Медведовского на турнире M-1 Challenge 78 в бою против Твердохлебова

Источник:  Mix FightКомментарии

Боец ММА Кирилл Медведовский заболел накануне вылета на турнир M-1 Challenge 78 и теперь в бою против Виталия Твердохлебова его заменит Олег Михайлов (Украина, 6-3).

23-х летний украинский боец Олег Михайлов является чемпионом своей страны по рукопашному бою, мастером спорта по рукопашному бою, а также имеет звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. В смешанных единоборствах он провел уже девять поединков, в шести из них одержал победу.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе
Максим Дивнич (Москва), 13-2 - Дамир Исмагулов (Новый Поток и клуб Боец), 8-2

(До 93 кг), Алан Биспо Де Сантана (Португалия), 5-1 - Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-2

(До 84 кг), Кайо «Hellboy» Магальяэш (Бразилия), 9-3 - Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь), 15-6

(До 77,1 кг), Кит «The One» Джонсон (США), 11-3 - Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК), 5-3

(До 56,7 кг), Фабрисио «Bill» Саррафф (Бразилия), 23-9 - Вадим Малыгин (MMA-Север), 8-2-1

(До 56,7 кг), Бин Сон Ле (Швеция), 5-1 - Александр Доскальчук (Украина), 6-1

(До 70,3 кг), Рикардо Франко (Англия), 2-1 - Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 1-0

(До 84 кг), Рубенилтон «Rubinho» Перейра (Бразилия), 16-5 - Орозбек «NOMAD» Марипов (Жаш Куч), 5-1

(До 65,8 кг), Олег Михайлов (Украина), 6-3 - Виталий Твердохлебов (Цеста), 4-2

(До 61,3 кг), Селем Евлоев (Республика Ингушетия) - Алексей Дубровный (Цеста)


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Сергей Ващенко
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