Григорий Иванов: Отказ от легионеров — это неправильно. Россия к этому не готова

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с лимитом на иностранцев в российском футболе.

– Я считаю, что это неправильно. Такое решение надо обосновать. Мы еще не готовы, у нас еще нет столько футболистов высокого уровня, чтобы мы могли конкурировать на международной арене. В Европы мы сейчас шестые, а так опустимся еще ниже. Когда в России появились иностранцы, уровень чемпионата поднялся, мы постоянно обгоняли Португалию, еще кого-то, выигрывали трофеи.

Со временем, наверное, надо к этой идее придти, но пока рано. Мы вот сейчас не можем набрать россиян на пять мест. Нынешние футболисты воспитывались в 90-е годы, а вы все их помните: тогда было тяжело. Это сейчас появились академии, такие как в Краснодаре, у − «Спартака», ЦСКА… Ребята вырастут, но надо немного подождать. Когда они играют рядом с легионерами высокого уровня, они и сами прогрессируют. Ни один руководитель клуба не будет покупать иностранца, если у него есть свой, молодой, уже готовый. Ни одного чемпионата в мире сейчас нет, где не играли бы иностранцы! Не могут рождаться в одной стране для всех клубов столько высококлассных футболистов, - рассказал Иванов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что во вторник, 23 мая, в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил президенту РФ Владимиру Путину провести «стопроцентное импортозамещение» в российском футболе.