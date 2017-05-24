Крэйг Андерсон: Как только матч закончился, я тут же стал готовиться к следующей игре

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон подвел итог шестой встречи полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (2:1).

- Прошлый матч уже стерся из моей головы. Прошлое изменить нельзя. Как только тот матч закончился, я тут же стал думать о будущем и готовиться к следующей игре. Что касается сегодняшней игры, то я просто старался концентрироваться на каждом моменте, продвигаться вперед маленькими шажками. Если уделять основное внимание деталям, то и целая картина сложится сама собой, – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

Добавим, что счет в серии после этой встречи стал равным - 3-3.