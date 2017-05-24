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Крэйг Андерсон: Как только матч закончился, я тут же стал готовиться к следующей игре

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон подвел итог шестой встречи  полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (2:1).

- Прошлый матч уже стерся из моей головы. Прошлое изменить нельзя. Как только тот матч закончился, я тут же стал думать о будущем и готовиться к следующей игре. Что касается сегодняшней игры, то я просто старался концентрироваться на каждом моменте, продвигаться вперед маленькими шажками. Если уделять основное внимание деталям, то и целая картина сложится сама собой, – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

Добавим, что счет в серии после этой встречи стал равным - 3-3.

Матч

Оттава - Питтсбург - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Малкин (Коул, Уилсон), 24:51 (0:1). Райан (Террис, Карлссон), 33:15 (1:1 - бол.). Хоффман (Макартур, Классон), 41:34 (2:1).

Место и дата

24 мая 03:00, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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