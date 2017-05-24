«Бешикташ» готов предложить Манджукичу семь миллионов евро в год

«Бешикташ» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Марио Манджукичем. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует SportMediaset, турецкий клуб готов предложить Марио зарплату семь миллионов евро в год. Сам хорватский форвард предпочел бы остаться в «Ювентусе». До конца сезона переговоры вестись не будут, так как «Юве» сосредоточен на предстоящем финале Лиги чемпионов. Также пока не обсуждался и текущий контракт игрока, который истекает летом 2019 года.

В текущем сезоне 31-летний Марио Манджукич провел 48 матчей за «Ювентус» и забил десять мячей при восьми голевых передачах.