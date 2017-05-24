«Бешикташ» готов предложить Манджукичу семь миллионов евро в год
«Бешикташ» продолжает интересоваться форвардом «Ювентуса» Марио
Манджукичем. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует SportMediaset,
турецкий клуб готов предложить Марио зарплату семь миллионов евро в год. Сам
хорватский форвард предпочел бы остаться в «Ювентусе». До конца сезона
переговоры вестись не будут, так как «Юве» сосредоточен на предстоящем финале
Лиги чемпионов. Также пока не обсуждался и текущий контракт игрока, который
истекает летом 2019 года.
В текущем сезоне
31-летний Марио Манджукич провел 48 матчей за «Ювентус» и забил десять мячей
при восьми голевых передачах.
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