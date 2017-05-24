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M-1 Challenge 79. Грузин Кухалашвили сразится против россиянина Тебекина

Источник:  Mix FightКомментарии

На турнире M-1 Challenge 74 прошел первый в истории профессиональный бой между представителями околофутбольных движений ЦСКА и «Спартак».

Победитель этого противостояния – Дмитрий Тебекин (Сечь PRO, 5-2) теперь выступит на международном турнире M-1 Challenge 79, где его соперником станет чемпион Грузии по ушу-саньда и K-1 Гига Кухалашвили (Стрела Promotion, 5-3).

Как чемпион своей страны в различных ударных видах единоборств, Гига Кухалашвили , разумеется, предпочитает вести бой в стойке и в этом он достиг очень больших успехов – 4 из 5 его профессиональных побед добыты нокаутами. Уязвимой пятой этого мощного и зрелищного бойца является борьба в партере, но поскольку он тренируется в такой сильной команде как Стрела Promotion – то можно не сомневаться, что этот пробел в своей технике он очень скоро закроет, а в стойке в своем весе он может противостоять абсолютно любому оппоненту.

Дмитрий Тебекин является более универсальным бойцом – например, победу, которая принесла ему контракт с M-1 Global, он одержал за счет удушающего приема. Он достаточно уверенно чувствует себя и в стойке и в партере, никому не проигрывал досрочно и при этом на любительском уровне выигрывал кубок Санкт-Петербурга и титул вице-чемпиона Санкт-Петербурга по смешанным боевым единоборствам.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр «Шторм» Шлеменко (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9

(До 77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей Романов (Сечь PRO), 11-1

(До 70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия), 18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4

(До 61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США), 14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч), 6-0

(До 77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 - Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1

(До 93 кг), Гига Кухалашвили (Стрела Promotion), 5-3 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2

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Сергей Ващенко
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