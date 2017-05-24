M-1 Challenge 79. Грузин Кухалашвили сразится против россиянина Тебекина
На турнире M-1 Challenge 74 прошел первый в истории профессиональный бой между представителями околофутбольных движений ЦСКА и «Спартак».
Победитель
этого противостояния – Дмитрий Тебекин
(Сечь PRO, 5-2)
теперь выступит на международном
турнире M-1 Challenge 79, где его соперником
станет чемпион Грузии по ушу-саньда и
K-1 Гига Кухалашвили (Стрела Promotion, 5-3).
Как
чемпион своей страны в различных ударных
видах единоборств, Гига Кухалашвили ,
разумеется, предпочитает вести бой в
стойке и в этом он достиг очень больших
успехов – 4 из 5 его профессиональных
побед добыты нокаутами. Уязвимой пятой
этого мощного и зрелищного бойца является
борьба в партере, но поскольку он
тренируется в такой сильной команде
как Стрела Promotion – то можно не сомневаться,
что этот пробел в своей технике он очень
скоро закроет, а в стойке в своем весе
он может противостоять абсолютно любому
оппоненту.
Дмитрий
Тебекин является более универсальным
бойцом – например, победу, которая
принесла ему контракт с M-1 Global, он одержал
за счет удушающего приема. Он достаточно
уверенно чувствует себя и в стойке и в
партере, никому не проигрывал досрочно
и при этом на любительском уровне
выигрывал кубок Санкт-Петербурга и
титул вице-чемпиона Санкт-Петербурга
по смешанным боевым единоборствам.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
(До
84 кг), Брэндон Хэлси (США), 9-2 - Александр
«Шторм» Шлеменко (Новый Поток,
авторская школа Шторм и клуб Боец), 55-9
(До
77,1 кг), Арда Адас (Германия), 7-2 - Сергей
Романов (Сечь PRO), 11-1
(До
70,3 кг), Мичел «Sassarito» Сильва (Бразилия),
18-5-1 - Алексей Махно (Industrials Team), 13-5
(До
84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1
- Олег Оленичев (Ратиборец), 8-4
(До
61,3 кг), Джош «The Finisher» Реттингхаус (США),
14-4 - Бахтияр «Baha» Тойчубаев (Жаш Куч),
6-0
(До
77,1 кг), Деян Стефаноски (Македония), 5-1 -
Данила Приказа (Fightspirit), 6-1-1
(До
93 кг), Гига Кухалашвили (Стрела Promotion),
5-3 - Дмитрий Тебекин (Сечь PRO), 5-2