Елена Исинбаева: Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева предположила, что киберспорт в будущем может войти в программу Олимпийских игр.
«Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время зачастую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта.
Возможно, когда-нибудь киберспорт станет олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, все-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей, и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте!» — написала Исинбаева в инстаграме.
И снова в самолёте🛫✈️ Лечу и анализирую вчерашний совет по спорту! Конечно, в настоящее время за частую выбор наших молодых людей и подростков падает в пользу киберспорта. Хорошо это или плохо?! В киберспортивных дисциплинах присутствует спортивный азарт, соревновательный дух и борьба, что является основой для традиционного спорта. Возможно когда-нибудь киберспорт станет Олимпийским видом. Но чтобы сохранить традиционный спорт, всё-таки необходимо создавать спортивную, доступную и бесплатную инфраструктуру для детей, и активно заниматься развитием детского спорта. Тренируйтесь и выигрывайте! #ТоплюЗаNaVi💪 #ТоплюЗаGambit💪 #СНГкиберспорт👍🤝🥇
Ранее Исинбаева отмечала, что увлечение киберспортом является проблемой для подрастающего поколения.