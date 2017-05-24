Полузащитник «Аталанты» Кесси близок к переходу в «Милан»

«Милан» может в ближайшее время подписать полузащитник «Аталанты» Франка Кессие. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Premium Sport, на следующей неделе (в среду или четверг) Кесси пройдет медосмотр. Контракт будет подписан после открытия трансферного окна.

В текущем сезоне 20-летний Франк Кесси провел 30 матчей за «Аталанту» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.