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Холдинг ESForce запустил стриминговый сервис Looch.tv

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Холдинг ESForce запустил предварительную версию платформы для игровых трансляций Looch.tv.

Новый сервис схож со своим конкурентом — Twitch.tv. Платформа позволит запускать свои трансляции, а также смотреть чужие. Пользователи могут оставлять комментарии под видео и просматривать записи трансляций. У Looch.tv есть свое мобильное приложение.

«ESforce создает замкнутую экосистему из трех составляющих: аудитория — контент — монетизация. Основные конкуренты — Twitch и Youtube, опытные игроки, имеющие огромную аудиторию во всем мире. Соревноваться с этими компаниями, пытаясь перетягивать аудиторию на свою платформу, будет тяжело: их экспансия началась с Запада и развивается в Рунете и на других территориях. Здесь же ситуация обратная, не исключаю, что новый сервис будет продвигаться и на Западе», — заявил исполнительный продюсер компании Starladder Степан Шульга.

Напомним, что структура Алишера Усманова USM Holdings в 2015 году инвестировала 100 миллионов долларов в киберспортивную организацию Virtus.pro. Позже она стала основой холдинга ESforce Holdings.

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