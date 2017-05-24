Холдинг ESForce запустил стриминговый сервис Looch.tv

Холдинг ESForce запустил предварительную версию платформы для игровых трансляций Looch.tv.



Новый сервис схож со своим конкурентом — Twitch.tv. Платформа позволит запускать свои трансляции, а также смотреть чужие. Пользователи могут оставлять комментарии под видео и просматривать записи трансляций. У Looch.tv есть свое мобильное приложение.



«ESforce создает замкнутую экосистему из трех составляющих: аудитория — контент — монетизация. Основные конкуренты — Twitch и Youtube, опытные игроки, имеющие огромную аудиторию во всем мире. Соревноваться с этими компаниями, пытаясь перетягивать аудиторию на свою платформу, будет тяжело: их экспансия началась с Запада и развивается в Рунете и на других территориях. Здесь же ситуация обратная, не исключаю, что новый сервис будет продвигаться и на Западе», — заявил исполнительный продюсер компании Starladder Степан Шульга.



Напомним, что структура Алишера Усманова USM Holdings в 2015 году инвестировала 100 миллионов долларов в киберспортивную организацию Virtus.pro. Позже она стала основой холдинга ESforce Holdings.

Источник