Лотар Маттеус: «Аяксу» терять нечего, а потому финал должен получиться открытым

Двукратный победитель Кубка УЕФА Лотар Маттеус поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».

- «Аяксу» терять нечего, а потому игра должна получиться открытой. Амстердамцы могут играть так, как им захочется, и ничего не бояться. Однако, на мой взгляд, опыт в финалах имеет огромное значение, и в этом плане «Аякс» с «Юнайтед» не сравнится. Моуринью знает, как засушить игру, если, конечно, «МЮ» поведет в счете. В последнем еврокубковом финале Моуринью его «Интернационале» в Лиге чемпионов-2009/10 с результатом 2:0 одолел «Баварию». В Стокгольме я ставлю на такой же счет, - проводит слова Маттеуса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.