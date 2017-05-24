Леонид Слуцкий: «МЮ» – безоговорочный фаворит финала Лиги Европы

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поделился мнением о предстоящем финальном матче Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».

- На первый взгляд все очевидно. «МЮ» даже специально проводил ротацию состава. Команда Жозе Моуринью - безоговорочный фаворит, и вроде бы она должна побеждать. «МЮ» обладает футболистами, имеющими большой опыт решающих матчей за титулы, и тренером с ментальностью победителя.

Да, в футболе ничего не бывает так просто. Да, порой зрителям очень хочется, чтобы все в очередной раз развивалось вне всякой логики! Ведь футбол - он прекрасен в том числе алогичностью, сенсациями, непредсказуемостью отдельных результатов. И все же я ставлю на «Манчестер», - проводит слова Слуцкого официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.