Дмитрий Песков: Об отказе от легионеров в российском футболе речь не идет
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
пояснил слова главы государства о легионерах в российском футболе. Он
подчеркнул, что об отказе от них речь не идет.
«Отказ от легионеров? Нет, это неверно. Это
неверное понимание. Собственно, действительно, речь шла о том, что
выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки
зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов
тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки
каких-то уже готовых, выращенных легионеров.
Действительно, Путин согласился с тем, что такая
проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно
гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи
не шло», - приводит слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, по ходу заседания
совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России с предложением
выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Легионер – это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды
и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два.
Игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и
сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской
сборной, они не знают и не умеют, как это делать.
Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество
легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке
все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», –
заявил Кондратьев.
«Правильно, согласен», – ответил Путин.
Согласно нынешнему лимиту на легионеров, на поле могут находиться не более
шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.