Дмитрий Песков: Об отказе от легионеров в российском футболе речь не идет

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил слова главы государства о легионерах в российском футболе. Он подчеркнул, что об отказе от них речь не идет.

«Отказ от легионеров? Нет, это неверно. Это неверное понимание. Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров.

Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло», - приводит слова Пескова РИА «Новости».

Напомним, по ходу заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России с предложением выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Легионер – это игрок номер один в клубе, а все наши, даже подающие надежды и хорошо играющие, – это все равно игроки номер два.

Игрок номер один в клубе не может играть в сборной России по футболу, и сборная остается без игроков номер один, а те, кто хотят играть в российской сборной, они не знают и не умеют, как это делать.

Я знаю, что Виталий Леонтьевич (Мутко) уже ограничивает количество легионеров. И я даже слышал, как его ругали. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение – стопроцентное – в российском футболе», – заявил Кондратьев.

«Правильно, согласен», – ответил Путин.

Согласно нынешнему лимиту на легионеров, на поле могут находиться не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборную России.