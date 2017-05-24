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«Спартак» по итогам матчей в Перми и Туле оштрафован на 1,6 млн рублей

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялось заседание КДК РФС.

И были вынесены решения по следующим матчам:

«Амкар» - «Спартак»

«Амкар»: необеспечение безопасности на стадионе – штраф 100 тысяч рублей

«Спартак»: использование болельщиками пиротехники без бросании на поле – 100 тысяч рублей

Неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях гостевого сектора) – 200 тысяч рублей

Массовое появление на поле посторонних лиц – 50 тысяч рублей

Скандирование оскорбительных выражений – 100 тысяч рублей

Причинение имущественного вреда объекту спорта – 100 тысяч рублей

«Арсенал» - «Спартак»:

«Арсенал»: использование и бросание пиротехники – 150 тысяч рублей

Массовое появление на поле посторонних лиц (по словам главы КДК РФС, в рапорте сказано, что выбегали и фанаты «Арсенала» тоже)– 50 тысяч рублей

Причинение вреда объекту спорта – 50 тысяч рублей

Необеспечение безопасности на стадионе – 100 тысяч рублей

«Спартак»: Использование пиротехники в особо больших количествах (64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты и т.д.) – 300 тысяч рублей

Неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях, пятый раз в сезоне) – 250 тысяч рублей

Беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту, не менее 50 кресел) – 300 тысяч рублей

За сжигание атрибутики «Арсенала» - 150 тысяч рублей

Массовое появление посторонних лиц на поле – 50 тысяч рублей

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