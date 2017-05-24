Сергей Карякин: Интересно было бы сыграть в шахматы с Каррерой

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не против устроить сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака».

– Я переживаю за «Спартак» уже несколько лет, – приводят «Известия» слова Карякина. – Рад, что они наконец-то выиграли чемпионство и порадовали миллионы своих болельщиков. Так держать. Перед матчем с Карлсеном меня спросили, готов ли я на какой-то безумный поступок, если стану чемпионом мира. Я сказал, что прыгну в бассейн в одежде. Позже у меня интересовались, что я сделаю в случае чемпионства «Спартака» в этом сезоне, и я повторил свое обещание с бассейном. Так что, скоро мне придется его исполнить.

– Хотели бы провести сеанс одновременной игры с футболистами «Спартака»?

– Да, это неплохая идея. Если игроки и тренеры «Спартака» согласятся провести такой матч, то мы можем его устроить. Интересно было бы сыграть с тренером красно-белых Массимо Каррерой.

Напомним, Карякин является болельщиком «Спартака».