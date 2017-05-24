Фил Невилл: Финалы очень непредсказуемы, но с Моуринью «Манчестер» будет готов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».

- У Жозе Моуринью большой опыт. Он знает, что такое большие матчи и как в них побеждать. Он серийный победитель и знает, как настроить команду на победу в финале. Думаю, здесь у «Юнайтед» будет самое большое преимущество. Это дуэль, состоящая из одного матча. Финалы очень непредсказуемы, но с Моуринью «МЮ» будет готов, - проводит слова Невилла официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.