Артур Григорьянц: Закрытие секторов для «Спартака»? Такая норма исключена из дисциплинарного регламента

Глава КДК РФС Артур Григрьянц рассказал, можно ли было применить к «Спартаку» по итогам поведения его болельщиков в Туле и Перми применить более строгое наказание, чем денежный штраф.

- Мог ли «Спартак» быть наказан закрытием секторов на некоторых матчах?

- Такая норма, как закрытие секторов, с недавнего времени исключена из дисциплинарного регламента. Но, конечно, у нас есть рычаги влияния в подобных ситуациях. Но здесь важно понимать вот что: в Перми выбегал фанатский сектор, а в Туле – центральный, в котором также, согласно рапорту делегата, находились и болельщики тульского «Арсенала». Это не аналогичные случаи.

Добавим, что по итогам двух матчей - против «Амкара» и «Арсенала» - «Спартак» на заседании КДК РФС был оштрафован на 1,6 млн рублей.