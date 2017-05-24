Рио Фердинанд: Скоростные качества футболистов «Аякса» будут таить для «Юнайтед» проблему

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».

- Скоростные качества и энергия футболистов «Аякса» будут таить для «Юнайтед» проблему. Что еще важнее, в случае юных футболистов возникает фактор бесстрашия. Их игроки атакующей группы очень опасны. Они юны, быстры и азартны. При этом, конечно, присутствует и дополнительное давление. С ним надо справиться и сконцентрироваться на том, что нужно сделать для победы, - цитирует Фердинанда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.