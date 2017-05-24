ЦСКА по итогам 30-го тура оштрафован на 110 тысяч рублей, «Зенит» – на 160 тысяч рублей
Сегодня состоялось заседание КДК РФС.
ЦСКА – «Анжи»
ЦСКА: скандирование оскорбительных кричалок – 100 тысяч рублей
Использование пиротехники – 10 тысяч
«Амкар» – «Рубин»
«Амкар»: скандирование болельщиками ненормативной лексики – 40 тысяч рублей
«Крылья советов» – «Терек»
«Терек»: задержка начала игры – 50 тысяч рублей
«Локомотив» – «Зенит»
«Локомотив»: скандирование оскорбительных выражений – 100 тысяч рублей
Использование и бросание пиротехники – 50 тысяч рублей
«Зенит»: скандирование оскорбительных выражений – 70 тысяч рублей
Публичная демонстрация баннера с ненормативной лексикой – 50 тысяч рублей
Использование пиротехники без бросания – 40 тысяч рублей
«Оренбург» – «Ростов»
Неподобающее поведение команд: «Ростов» за пять желтых и одну красную карточку – 100 тысяч рублей, «Оренбург» за шесть желтых и одну красную карточку – 100 тысяч рублей.
Добавим, что «Спартака» за матчи 29-го и 30-го туров получил штраф в размере 1,6 млн рублей.
«Амкар» - «Спартак»
«Амкар»: за необеспечение безопасности на стадионе – штраф 100 тысяч рублей
«Спартак»: использование болельщиками пиротехники без бросании на поле – 100 тысяч рублей
Неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях гостевого сектора) – 200 тысяч рублей
Массовое появление на поле посторонних лиц – 50 тысяч рублей
Скандирование оскорбительных выражений – 100 тысяч рублей
Причинение имущественного вреда объекту спорта – 100 тысяч рублей
«Арсенал» - «Спартак»:
«Арсенал»: использование и бросание пиротехники – 150 тысяч рублей
Массовое появление на поле посторонних лиц (по словам главы КДК РФС, в рапорте сказано, что выбегали и фанаты «Арсенала» тоже)– 50 тысяч рублей
Причинение вреда объекту спорта – 50 тысяч рублей
Необеспечение безопасности на стадионе – 100 тысяч рублей
«Спартак»: Использование пиротехники в особо больших количествах (64 файера, пять дымовых шашек, три ракеты и т.д.) – 300 тысяч рублей
Неправомерное поведение зрителей на стадионе (сидели на ограждениях, пятый раз в сезоне) – 250 тысяч рублей
Беспорядки на стадионе, сопровождающиеся повреждением имущества и поджогами (согласно рапорту, не менее 50 кресел) – 300 тысяч рублей
За сжигание атрибутики «Арсенала» - 150 тысяч рублей
Массовое появление посторонних лиц на поле – 50 тысяч рублей