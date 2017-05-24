Потолок зарплат КХЛ в сезоне-2017/18 составит 900 млн рублей

КХЛ опубликовала потолок заработных плат игроков на следующие четыре сезона.

В сезоне-2017/18 потолок зарплат для клубов лиги составит 900 млн рублей, на следующий сезон – 850 млн, в 2019/20 – 800 млн (жесткий) и в 2020/21 – 600 млн (жесткий).

Новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» не выступят в КХЛ в новом сезоне

Напомним, в сезоне-2016/17 потолок зарплат КХЛ был на отметке 950 млн рублей.