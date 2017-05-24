Букмекеры считают «МЮ» фаворитом в финале Лиги Европы против «Аякса»

Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы, в котором «Аякс» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры считают, что больше шансов на победу у английского клуба.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «МЮ» в основное время составляет 2.00, на победу «Аякса» - 4.00. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3.50.

Что касается исхода противостояния за трофей, то тут шансы «МЮ» также оцениваются выше. На завоевание английским клубом трофея Лиги Европы коэффициент составляет 1.42, у «Аякса» - 2.94.

Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.