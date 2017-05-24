Букмекеры считают «МЮ» фаворитом в финале Лиги Европы против «Аякса»
Сегодня состоится финальный матч Лиги Европы, в котором «Аякс»
сыграет с «Манчестер Юнайтед». Букмекеры считают, что больше шансов на победу у
английского клуба.
Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «МЮ» в
основное время составляет 2.00, на победу «Аякса» - 4.00. Ничья в основное
время оценивается коэффициентом 3.50.
Что касается исхода противостояния за трофей, то тут шансы «МЮ»
также оцениваются выше. На завоевание английским клубом трофея Лиги Европы
коэффициент составляет 1.42, у «Аякса» - 2.94.
Матч начнется в 21:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его
текстовую трансляцию.
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