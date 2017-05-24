Новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» не выступят в КХЛ в новом сезоне
Количество участников КХЛ в новом сезоне сократится, так как в
чемпионате не будут выступать новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак». Об этом
сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
«В сезоне-2017/18 в КХЛ
выступят 27 клубов. Клубы
оцениваются по восьми параметрам, два самых (слабых) клуба по этому рейтингу
должны были покинуть лигу. Нас покидают хорватский «Медвешчак», он не подал документы,
и не выступит «Кузня» - клуб оказался последним по всем параметрам нашего
рейтинга», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».
Напомним, ранее Чернышенко
заявлял, что оптимальное количество клубов в лиге – 24.
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