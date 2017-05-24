Новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак» не выступят в КХЛ в новом сезоне

Количество участников КХЛ в новом сезоне сократится, так как в чемпионате не будут выступать новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак». Об этом сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«В сезоне-2017/18 в КХЛ выступят 27 клубов. Клубы оцениваются по восьми параметрам, два самых (слабых) клуба по этому рейтингу должны были покинуть лигу. Нас покидают хорватский «Медвешчак», он не подал документы, и не выступит «Кузня» - клуб оказался последним по всем параметрам нашего рейтинга», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Чернышенко заявлял, что оптимальное количество клубов в лиге – 24.