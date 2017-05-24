Анастасия Мыскина стала послом ЧМ-2018 от Самары
Сегодня в здании правительства Самарской области состоялась официальная церемония подписания соглашения с известной в прошлом теннисисткой Анастасией Мыскиной в качестве посла Самары на чемпионате мира по футболу-2018.
Вице-губернатор Александр Фетисов и Анастасия Мыскина скрепили
соглашение своими подписями. Теперь футбольных послов от Самары стало семь. И
на этом капитан сборной России по теннису замкнула список послов от Самары, как
города-организатора чемпионата мира по футболу.
До Мыскиной, как уже сообщал «Советский спорт»,
соглашения были подписаны с чемпионом мира по баяну, музыкантом и шоуменом Сергеем
Войтенко, Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, олимпийским
чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым, четырёхкратным чемпионом России по
футболу, полуфиналистом чемпионата Европы-2008, обладателем Кубка и Суперкубка
УЕФА Александром Анюковым, паралимпийской чемпионкой Николь Родомакиной и
футболистом, телеведущим и комментатором «Матч ТВ» Евгением Савиным.
- Сегодня я впервые побывала на строящейся футбольной «Самара
Арене» и ощутила атмосферу приближающегося грандиозного спортивного праздника,-
рассказала Анастасия корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею
Волкову. – Меня поразил размах стройки и люди, создающие футбольную арену.
Теперь я острее воспринимают степень ответственности посла всемирного праздника
футбола. Я очень рада оказаться в когорте известных людей Самары и представлять
на мундиале один из ведущих футбольных регионов страны. Это новая роль в
дружной команде, которая мне по душе.
- Мы также знаем Анастасию как талантливую
телеведущую, - объяснил выбор Самары вице-губернатор Александр Фетисов. – Она
футбольный человек. Ей приходилось вести программу «Наш футбол» на НТВ. В
национальной сборной, которую она возглавляет, есть и воспитанники самарского
тенниса – Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.
- Кстати, Даша неплохо играет в футбол, а Светлана
Кузнецова очень здорово, в отличие от меня жонглирует мячом, - вспомнила
Мыскина, когда после официальной части оказалась на теннисных кортах Загородного
парка. Сначала она провела мастер-класс с юными теннисистами, а затем
поупражнялась с футбольным мячом в компании с юным Романом Таращиком. Его
сверстники провели свой мастер-класс с юными теннисистами.
- У меня трое сыновей и все они хотят стать
футболистами, - продолжила Мыскина. – Старшему очень нравится Месси и он хочет
быть на него похожим даже внешне. Но я Евгению не разрешаю сделать фирменную
прическу под полубокс. Теперь, когда стала послом, - улыбнулась Анастасия, -
наверное, разрешу.
Напомним, что Мыскина в
2003 году вошла в десятку лучших теннисисток мира. На протяжении карьеры
Анастасия выиграла 9 одиночных турниров WTA и 2 парных. Ее наибольший успех на
турнирах состоялся 5 июня 2004, когда она вошла в историю как первая российская
теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема. В первом чисто
российском финале в истории она победила свою подругу детства Елену Дементьеву со счётом 6:2,
6:1.
Фото Сергея Волкова