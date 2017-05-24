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Анастасия Мыскина стала послом ЧМ-2018 от Самары

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в здании правительства Самарской области состоялась официальная церемония подписания соглашения с известной в прошлом теннисисткой Анастасией Мыскиной в качестве посла Самары на чемпионате мира по футболу-2018.

Вице-губернатор Александр Фетисов и Анастасия Мыскина скрепили соглашение своими подписями. Теперь футбольных послов от Самары стало семь. И на этом капитан сборной России по теннису замкнула список послов от Самары, как города-организатора чемпионата мира по футболу.

До Мыскиной, как уже сообщал «Советский спорт», соглашения были подписаны с чемпионом мира по баяну, музыкантом и шоуменом Сергеем Войтенко, Героем России, летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым, четырёхкратным чемпионом России по футболу, полуфиналистом чемпионата Европы-2008, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА Александром Анюковым, паралимпийской чемпионкой Николь Родомакиной и футболистом, телеведущим и комментатором «Матч ТВ» Евгением Савиным.

- Сегодня я впервые побывала на строящейся футбольной «Самара Арене» и ощутила атмосферу приближающегося грандиозного спортивного праздника,- рассказала Анастасия корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову. – Меня поразил размах стройки и люди, создающие футбольную арену. Теперь я острее воспринимают степень ответственности посла всемирного праздника футбола. Я очень рада оказаться в когорте известных людей Самары и представлять на мундиале один из ведущих футбольных регионов страны. Это новая роль в дружной команде, которая мне по душе.

- Мы также знаем Анастасию как талантливую телеведущую, - объяснил выбор Самары вице-губернатор Александр Фетисов. – Она футбольный человек. Ей приходилось вести программу «Наш футбол» на НТВ. В национальной сборной, которую она возглавляет, есть и воспитанники самарского тенниса – Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

- Кстати, Даша неплохо играет в футбол, а Светлана Кузнецова очень здорово, в отличие от меня жонглирует мячом, - вспомнила Мыскина, когда после официальной части оказалась на теннисных кортах Загородного парка. Сначала она провела мастер-класс с юными теннисистами, а затем поупражнялась с футбольным мячом в компании с юным Романом Таращиком. Его сверстники провели свой мастер-класс с юными теннисистами.

- У меня трое сыновей и все они хотят стать футболистами, - продолжила Мыскина. – Старшему очень нравится Месси и он хочет быть на него похожим даже внешне. Но я Евгению не разрешаю сделать фирменную прическу под полубокс. Теперь, когда стала послом, - улыбнулась Анастасия, - наверное, разрешу.

Напомним, что Мыскина в 2003 году вошла в десятку лучших теннисисток мира. На протяжении карьеры Анастасия выиграла 9 одиночных турниров WTA и 2 парных. Ее наибольший успех на турнирах состоялся 5 июня 2004, когда она вошла в историю как первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема. В первом чисто российском финале в истории она победила свою подругу детства Елену Дементьеву со счётом 6:2, 6:1.

Фото Сергея Волкова

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