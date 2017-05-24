Франк Арнесен: Для «Манчестер Юнайтед» поражение в финале Лиги Европы станет трагедией

Бывший спортивный директор «Тоттенхэма» Франк Арнесен поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед».

- Для «Юнайтед» поражение станет трагедией. Моуринью постарается сделать все для того, чтобы разрушить игру «Аякса». Весь сезон «МЮ» может сойти на нет из-за одного матча. Победа же станет большим успехом, так как к Кубку английской лиги команда добавит триумф в Лиге Европы и обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Моуринью выиграл 11 из 13 своих финалов, поэтому определенное преимущество у «МЮ». По именам манкунианцы сильнее, но не командой, - цитирует Арнесена официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финал Лиги Европы 2016/2017 между «Аяксом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 24 мая в Стокгольме. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.