Владимир Плющев: «Кузня» дала многих игроков российскому хоккею, но одной историей жить нельзя

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из состава Континентальной хоккейной лиги.

- Опасения, конечно, есть, что можно потерять этот клуб. Но дело в том, что, когда идут постоянные вопросы и претензии игроков, что клуб не выполняет свои обязательства, это не один год уже, лига должна принимать меры. Вопрос давно стоял. Лига требует оснащения современными площадками, а дворец спорта в Новокузнецке требует не просто капитального ремонта, а серьезного вложения. Лига взвесила все за и все против, они лучше владеют ситуацией. Не думаю, что это спонтанное решение. Конечно, клуб дал многих игроков российскому хоккею, но одной историей жить нельзя, надо жить будущим, - передает слова Плющева «Р-Спорт».

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников КХЛ в следующем сезоне сократится, так как в чемпионате не будут выступать новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».