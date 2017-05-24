Дмитрий Чернышенко: Слабые российские клубы в КХЛ лучше заменить сильными иностранными
Президент КХЛ Дмитрий
Чернышенко поделился своим мнением по поводу соотношения российских и иностранных
клубов в КХЛ. Он отметил, что слабые российские клубы лучше заменить на более
сильные иностранные.
«Планируется, что в
сезоне-2019/20 вступят два новых иностранных клуба. У нас международная лига,
мы активно развиваемся в международном векторе. Нам интересны клубы и из
традиционных европейских стран, и Азия. Слабые российские клубы лучше заменить
сильными иностранными. У нас просто объективно не хватает сильных российских
игроков на текущее количество российских клубов», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».
Напомним, ранее Чернышенко
заявил, что в следующем сезоне в КХЛ не сыграют новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».
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