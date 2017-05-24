Дмитрий Чернышенко: Слабые российские клубы в КХЛ лучше заменить сильными иностранными

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился своим мнением по поводу соотношения российских и иностранных клубов в КХЛ. Он отметил, что слабые российские клубы лучше заменить на более сильные иностранные.

«Планируется, что в сезоне-2019/20 вступят два новых иностранных клуба. У нас международная лига, мы активно развиваемся в международном векторе. Нам интересны клубы и из традиционных европейских стран, и Азия. Слабые российские клубы лучше заменить сильными иностранными. У нас просто объективно не хватает сильных российских игроков на текущее количество российских клубов», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Чернышенко заявил, что в следующем сезоне в КХЛ не сыграют новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».