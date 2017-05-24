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Дмитрий Чернышенко: Лимит не позволит поднимать уровень российских клубов за счет иностранцев

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров в лиге.

«Признанная, коммерчески успешная международная хоккейная лига со штаб-квартирой в Москве – это большое российское завоевание. Мы продолжаем развиваться. Российских клубов всегда будет большинство. Лимит на легионеров не позволяет надеяться, что российские клубы будут поднимать свой уровень за счет иностранных игроков. Лига не может развиваться в этих псевдотисках, поэтому мы будем развивать международное направление», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее Чернышенко заявил, что в следующем сезоне в КХЛ не сыграют новокузнецкий «Металлург» и «Медвешчак».


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